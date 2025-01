Netanyahu non sarà arrestato se verrà in Italia | il governo rassicura Israele sul mandato della Corte penale internazionale

Leggi su Open.online

Il primo ministro israeliano Benjaminnonqualora dovesse arrivare in. È quanto annunciato da una fonte informata al Times of Israel. Sul premier israeliano pende, infatti, und’arrestoper i crimini di guerra nella Striscia di Gaza, ma ilno avrebbe svolto alcune consulenze legali, dalle quali è emerso che i capi di Stato – ed evidentemente anche altri alti rappresentanti dei Paesi, come un primo ministro – godono dell’immunità durante le visite in, secondo la Convenzione di Vienna. «Ho parlato con i ministri Antonio Tajani e Carlo Nordio e non ho l’abitudine di riferire ciò che si dice, ma non c’è nessun problema per chiunque venga a Roma, nemmeno per», ha dichiarato il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar incontrando la comunità ebraica di Roma durante una visita alla sinagoga nella Capitale, lasciando intendere che non ci sia alcuna preoccupazione in questa direzione.