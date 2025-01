Dilei.it - Milano Home 2025, tour tra l’eccellenza dell’artigianato per le casa

è l’appuntamento imperdibile che celebra lae il design in tutte le sue forme, svelando le ultime tendenze e le eccellenze artigianali nel settore dell’arredamento, del tessile e dell’décor. La seconda edizione si tiene dal 23 al 26 gennaioalla Fiera di(Rho)., cos’èGiunta alla seconda edizione,è la manifestazione di Fieradedicata al mondo dell’abitare, dove vengono presentati tantissimi prodotti, idee e novità, accompagnati da un ricco programma di eventi , oltre a spazi dedicati all’artigianalità e alla sostenibilità, per valorizzare le eccellenze del “fatto a mano” e promuovere un futuro più consapevole per i retailer del settore.Il racconto degli oggetti rimane al centro della manifestazione, attraverso le proposte e le storie di produttori, i maestri artigiani e i giovani talenti emergenti, che condividono i valori fondanti della visione di: originalità, autenticità, qualità e innovazione.