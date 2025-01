Ilgiorno.it - L’ex sindaco di Desio: "Colpito alle spalle da chi si muove per interessi personali"

"Sono e siamo già al lavoro per il futuro della nostra amata; quello che auspico è che mai cada nelle mani di questi personaggi doppiogiochisti, dannosi per usare un eufemismo". L’ormai exSimone Gargiulo, sfiduciato da sedici consiglieri comunali nel tardo pomeriggio di giovedì scorso, a distanza di qualche giorno fa sentire la sua voce dopo la fine della sua esperienza amministrativa sulla poltrona più importante del municipio. E non risparmia critiche a chi ha deciso di porre fine al suo mandato. "Una scelta fatta senza il minimo confronto politico – evidenzia Gargiulo – con una metodologia tipica di chi è capace solo di colpirespdella quale mi dolgo ma che non mi stupisce affatto. Ovviamente non considero i consiglieri del Pd, che semplicemente non vedevano l’ora gli si presentasse davanti una simile occasione.