Le nuove scarpe di Sinner agli Australian Open hanno un dettaglio che potrebbe anticiparci un suo progetto futuro

Anno nuovo,vecchio: la prima ufficiale del numero uno al mondo è cominciata come si era concluso il 2024. In tre set, Jannik ha spazzato via Nicolás Jarry, regolando la prima delle pratiche da sbrigare sul cemento di Melbourne, lì dove un anno fa aveva celebrato il primo trionfo in un torneo dello Slam. L'italiano, che nel match di primo turno è stato costretto al tie-break nei primi due set prima di un comodo terzo set, torna in campo nella notte italiana tra mercoledì 15 gennaio e giovedì 16, quando sfiderà la wild card Tristan Schoolkate, numero 173 al mondo.Jannik2025Clive Brunskill/Getty ImagesPer l'esordioha sfoggiato un nuovo outfit, una t-shirt bianca con pantaloncini e cappellino giallo chiaro. La novità più succosa sta però nelle: sul solito modello –utilizza da tempo le Nike Court Air Zoom Zero progettate su misura per lui – è stata applicata una customizzazione che richiama uno dei soprannomi storici del tennista.