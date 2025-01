Ilgiorno.it - ‘La più bella del mondo’, la lodigiana Martina Scotti sul podio: conquistato il terzo posto

Somaglia (Lodi) – È già scattata, con una tappa “natalizia” andata in scena nell’auditorium di Fortunago (in provincia di Pavia) la stagione 2025 del concorso nazionale “Miss La Piùdel Mondo“ promosso dal patron pavese Cesare Morgantini. E nella cornice di uno dei borghi più belli d’Italia si è messa in luce la ventenne, di San Martino Pizzolano frazione di Somaglia. Lasi è classificata alsu dodici concorrenti totali conquistando la fascia dell’eleganza “Noè creazioni e gioielli”. A condurre la serata sono stati Leo Bosi e Nicole Licini; mentre le coreografie sono state curate da Valerio Rossetti e Cinzia Leonardi. In giuria, come da tradizione del concorso di bellezza, ospiti e sponsor: il giornalista e conduttore televisivo Edoardo Raspelli, Aristide Malnati, il cabarettista Beppe Altissimi, Barbara Botta e il suo gruppo di ballo, Patrick Pugliese, Sofia Garavello Miss La Piùdel Mondo 2024, i gioiellieri Roberto e Dina Noè, Giancarlo Cerutti di Pure Italian Gold, Franco Anelli dell’ azienda agricola San Francesco,la Miss Curvy Silvia Sannino, la Miss Over Marisa Mulazzi.