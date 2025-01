Quotidiano.net - Influencer marketing, un giro d’affari da 352 milioni di euro in un anno

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 15 gennaio 2025 – Anche nell’appena trascorso, gli investimenti sui social, veicolati da, hattirato 352didi investimenti, con un incremento del 9% rispetto all’precedente. Mentre altri canali faticano ad essere attrattivi per le aziende che desiderano fare pubblicità, questi testimonial, creando contenuti originali e avendo riscontri immediati, riescono a non perdere attrattiva e a imporsi come uno dei mezzi più usati per promuovere beni e servizi, specie fra i giovani. Bangkok, Thailand - August 22, 2019 : iPhone 7 showing its screen with TikTok and other social media application icons. Ildegliè di 4 miliardi L’ultima ricerca dell’Upa (Utenti Pubblicità Associati, associazione che riunisce le più importanti aziende industriali, commerciali e di servizi che investono in pubblicità e in comunicazione) stima che nel 2024 gli investimenti pubblicitari in questo settore abbiano raggiunto 352di, registrando un incremento del 9 per cento rispetto all’precedente.