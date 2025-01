Incidente mortale senza guardrail la Cassazione | Autostrade deve risarcire

Leggi su Open.online

per l’Italia Spa dovràper unavvenuto in un tratto di strada a ridosso di un cavalcavia perché mancava il. È quanto deciso dalla Corte diin una recente sentenza (882/2025), perché «la predi una barriera protettiva laterale avrebbe permesso il contenimento del moto aberrante della Fiat evitando l’esito, oltre che il ribaltamento dell’autovettura a seguito della discesa lungo la scarpata». Nello specifico, ricostruisce Il Sole 24 Ore, l’impatto del caso analizzato dai giudici è avvenuto a una velocità di 70 chilometri orari e una barriera moderna avrebbe limitato l’impatto. Oltre all’assicurazione, a dover pagare sarà quindi anche il gestore stradale per omesso controllo. La scelta dei magistrati si basa sulla decisione precedente della Corte di appello di Ancona.