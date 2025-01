Ilgiorno.it - Il metro della spiritualità: lungo le fermate della M4 chiese e cappelle che pochi milanesi conoscono

Milano, 14 gennaio 2025 – Un viaggio attraverso il percorso e leM4 alla scoperta die basiliche che puntellano da est a ovest il percorsonuova linea Blu. Frae basiliche monumentali che non hanno bisogno di presentazioni, come San Lorenzo o San Babila, e altre che sono gioielli nascosti poco conosciuti dagli stessicome il santuario di Santa Maria Bambina in zona Santa Sofia. A organizzare la serata, il 28 gennaio alle 18,45 all’Auditorium San Fedele di via Hoepli, sono Andrea Dall'Asta e Luca Ilgrande: “Abbiamo voluto proporre questo tour perché la nostra città è ricca diche sono anche gioielli architettonici, e l’aperturaM4, che le rende raggiungibili, rappresenta un’occasione per scoprirle”. Ci sono naturalmente, nel percorso ideato da Andrea e Luca, le “famose” San Babila, San Fedele e San Carlo al Corso (fermata San Babila), Santa Maria del Suffragio (raggiungibile da Dateo) e Sant’Ambrogio, ma anche le meno note – quanto meno ai più, certo non a chi ci vive nelle vicinanze – San NicolaoFlue al quartiere Forlanini (fermata Repetti), la cappella dell’aeroporto di Linate, la parrocchia dei Santi Nereo e Achilleo (fermata Argonne), la singolare chiesa di San Bernardino alle Ossa e quella di San Nazaro (a poca distanza dalla fermata Sforza Policlinico) e il santuario di Maria Bambina (fermata Santa Sofia).