Il manuale del conduttore radiofonico | i primi 40 anni al microfono di Stefano Piccirillo

Quarant’di radio:, popolare, li festeggia con l’uscita di un libro. “Ildel. I miei40al” (Guida editori), in libreria dal 22 gennaio, sarà presentato per la prima volta a Napoli sabato 25 gennaio alle 18.30, alla Libreria Raffaello Books & Coffee (via Kerbaker 35).“Non è il solitodelle regole di questo mestiere, per me il più bello del mondo, ma come si vive, con amore, disponibilità, sacrificio e gioia, pienamente, questi40al”, spiega lui, aggiungendo: “Nel libro troverete anche un capitolo intitolato ‘I miei Amici’, le parole di chi ho incontrato e vissuto nella radio italiana e i loro pensieri su di me, chiari, forti, sinceri, veri”.Il libroPerché scrivere un? Perché la vita di unha una costante: l’amore per quello che si fa, come fosse il primo giorno.