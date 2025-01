Lanazione.it - I nodi della stagione invernale: "Per il rilancio del comprensorio serve anche lo skipass unico"

Ieri le amministrazioni comunali di Castel del Piano e Abbadia San Salvatore si sono incontrate. I due sindaci hanno fatto il punto sulla situazione ribadendo l’importanza di avere una montagna unita, partendoda un. "Ci siamo incontrati per fare il punto e in particolare per ribadire l’importanza di una sola montagna – ha dichiarato la sindaca di Castel del Piano, Cinzia Pieraccini – e di conseguenza di un solo servizio ai turisti che vorranno venirci a trovare non appena, speriamo, il meteo ci darà una mano. Per poter fare questo loè il punto di partenza. Per questo a breve ci incontreremo di nuovo per andare in questa direzione". Le due amministrazioni comunali maggiormente coinvolte nel dibattito sullo, insomma, auspicano di arrivare a stringere un accordo per un ticket che possa rappresentare un servizio diffuso per tutta la montagna.