Firenze, tensioni ai funerali del 17enne ucciso a Campi Bisenzio

Lacrime eaidi Maati Moubakir, ila coltellate in strada a, alle porte di, intorno alle 5.30 di domenica 29 dicembre dopo una serata passata in discoteca. Un omicidio per il quale sono stati arrestati tre giovani, tra i 18 i 22 anni, mentre altri tre sono indagati a piede libero. Al termine della cerimonia funebre, celebrata nella chiesa della Misericordia alla Propositura di San Tommaso a Certaldo, la bara bianca del giovane è stata accolta dall’applauso dei presenti che hanno poi liberato in aria dei palloncini bianchi a forma di cuore. “Non ti dimenticheremo”, “Continua a farci ridere”, gli striscioni esposti dagli amici di Maati. Attimi di tensione si sono verificati quando nei pressi della cappella è esplosa una lite in cui un giovane avrebbe estratto un coltello.