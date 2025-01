Contro Report anche don Patriciello l’accusa del parroco di Caivano | Hanno tagliato le mie risposte Parla Ranucci

Leggi su Open.online

«Sono stato intervistato per più di un’ora. Poi con il solito meccanismo del taglia-incolla, il pubblico ha visto al massimo due minuti delle mie». Questo è il succo della lunga domanda posta da don Maurizioal conduttore diSigfrido. Nel messaggio affidato a Facebook, il padre della parrocchia nel rione Parco Verde diincalza il giornalista: «Ti sembra giusto? Non credi che chiunque, potrebbe, con questo sistema fare dire a chiunque tutto e il contrario di tutto? Un grande abbraccio a te e al caro Luca. Il tempo, però, è prezioso per tutti.per me. Dio ti benedica». Il servizio disuOggetto dellaversia è il servizio mandato in onda dalla trasmissione il 12 gennaio dal titolo Prumesse Mancate, in cui l’inviato Luca Chianca mostra i risultati degli interventi del governo in seguito all’implementazione del «modello», nato in risposta al degrado e alle vicende dell’estate del 2023, tra cui il caso delle cuginette di 10 e 12 anni vittime di abusi sessuali ripetuti da parte di un branco di giovani del Comune in provincia di Napoli.