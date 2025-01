Consigli Fantacalcio 21 giornata | ecco chi schierare

Leggi su Ilnerazzurro.it

21. Archiviati i recuperi infrasettimanali sarà immediatamente tempo di una nuovadi Serie A e, di conseguenza, anche di nuovadi, con le formazioni che andranno inserite entro le 20.45 di venerdì 17 gennaio, quando avverrà il fischio d’inizio partita tra Roma e Genoa.21Quanto alle scelte tra i pali il migliore per questaè sicuramente Yann Sommer, con l’Inter che attende l’Empoli a San Siro. Gli uomini di D’Aversa sono reduci dal duro colpo inflittogli dal Lecce. Cercare una risposta a San Siro sembra proibitivo, a maggior ragione se i nerazzurri hanno siglato quattro clean sheet nelle ultime quattro, un trend che potrebbe riconfermarsi anche questo week-end. Scelta che stuzzica è poi quella di Lukasz Skorupski, con il Bologna che affronterà in casa il Monza, una compagine che sta faticando e non poco a trovare la via del gol questa stagione, la cui dimostrazione lampante è l’ultimo posto ricoperto in classifica.