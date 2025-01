Abruzzo24ore.tv - Colpo di fortuna: vincita da 10mila euro con il Miliardario Maxi

L'Aquila - Latorna a bussare nel cuore del centro storico di Sulmona, dove un sessantenne ha incassatograzie al gratta e vinci. Il bigliettoto è stato acquistato presso la storica ricevitoria di Rosa Maria Savino. La cifra vincente è apparsa sotto il numero 13, confermando ancora una volta che la dea bendata sa essere imprevedibile. Nonostante non si tratti di unda milioni, come l’iconicada due milioni diregistrata nella stessa tabaccheria cinque anni fa, il premio ha comunque regalato grande entusiasmo. «È un segnale che anche il numero 13 può portare», hanato con ironia i gestori del punto vendita, pronti ad appendere con orgoglio in vetrina la copia del biglietto vincente. Questa nuovaconsolida la fama di Sulmona come città amica della, alimentando il sogno di altri giocatori in cerca di undi scena che cambi la loro vita.