Iodonna.it - Cicatrici da ustione: i risultati eccellenti della nuova tecnologia RigeneraDerma

Leggi su Iodonna.it

Le, anche quelle molto estese e molto datate, si possono finalmente curare. È quel che promette e mantiene il progetto, che si pone l’obiettivo di riparare il danno funzionale per migliorare la vita delle donne vittime di violenza di genere e delle persone economicamente svantaggiate. E lo fa offrendo a 500 persone la cura gratuita dellecon Biodermogenesi, la metodologia per la rigenerazione dei tessuti cutanei, 100% italiana, presente in 32 Paesi nel mondo. Partner diè l’Università di Verona. I trattamenti vengono erogati nei centri medici privati che, su tutto il territorio nazionale hanno deciso di offrire cure gratuite. Violenza sulle donne: i dati di questa piaga in Italia e nel mondo X Leggi anche › Violenza sulle donne: daun aiuto concreto per la cura delle: la storia di MicheleMartedì 14 marzoha fatto tappa a Bari dove, a beneficiare delle cure pro bono è stato Michele Santomasi, un uomo di 45 anni conda ustioni di III grado riportate 30 anni prima.