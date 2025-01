Lanazione.it - Casucci (Lega): “Buon lavoro al nuovo dg dell’Asl ma si è persa un’occasione per cambiare metodo nelle nomine”

Arezzo, 15 gennaio 2025 – “Sia chiaro, non ho nulla da ridire riguardo al profilo professionale delDirettore GeneraleSud-est Marco Torre, ma desidero ribadire quanto già espresso in una specifica interrogazione in cui, unitamente ai colleghi del Centrodestra, auspicavo un deciso cambio diriguardo alla scelta di queste figure apicali in sanità -afferma Marco, consigliere regionale della.” “Voglio, poi, sottolineare un fatto, chiedendomi se sia realmente proporzionale quanto gli aretini pagano alla Regione in termini di tasse e quanto viene da questa investito per migliorare la sanità territoriale-prosegue il Consigliere.” “Ad ogni modo, avrò modo d’incontrare quanto prima ilDg, interloquendo con lui su varie ed importanti problematiche di tipo assistenziale che, da tempo, gravano pesantemente sui cittadini di Arezzo e provincia” - conclude il rappresentante della