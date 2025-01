Lapresse.it - A Napoli minori con coltelli processati per direttissima, Brunese: “Sperimentazione per dare un segnale”

“Unanecessaria perunforte e prevenire questo fenomeno orribile“. La presidente del Tribunale per i minorenni di, Paola, spiega così, ai microfoni di LaPresse, la novità introdotta nel capoluogo partenopeo che prevede il processo perper iarmati di coltello.: “Perconprocesso entro un mese”“Abbiamo avviato unache prevede la costituzione di un collegio apposito, da me presieduto, per trattare i casi di possesso di armi da taglio da parte deicon rito direttissimo“, le parole di. “Questa novità consentirà di ridurre i tempi di trattazione. Abbiamo oltre tremila fascicoli pendenti al settore Gip Gup, dove ci sono solo quattro magistrati, e il porto del coltello finiva per avere tempi fisiologicamente lunghi.