Ilfattoquotidiano.it - Vasco Rossi: “Il ristorante dove pranzo la domenica a Los Angeles è in cenere, per ora la mia villa è fuori pericolo. Cercherò di aiutare chi ha perso tutto”

si reca spesso a Losconsiderato da sempre il suo buen retiro. Lì l’artista carica le pile e le energie fisiche e mentali per prepararsi non solo ai tour, ma anche per scrivere in tranquillità i nuovi brani.ha unasulle colline di Hollywood, ma nella zonasi trova l’immobile, le fiamme tremende che stanno funestando tutta l’area non sono arrivate.con un post sui suoi social ha lanciato la raccolta fondi per il Moonshadows Malibu, unlungo Oceano nella cittadina a nord di Los, completamente distrutto dai roghi.“Il Moonshadows, non c’è più! – ha scritto l’artista – Sono vicino ailnale che hail lavoro. Sembra che la mia zona non sia ancora a rischio Vado la pma settimana, per fortuna lene che conosco stanno tutte bene ma i danni sono enormi.