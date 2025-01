Iltempo.it - "Tumore? Ora lungo periodo di follow-up": Kate, che cosa la aspetta

Middleton ha annunciato che il suoè in remissione. "È un sollievo", ha scritto su X dopo una visita all'ospedale Royal Marsden di Londra, dove era stata curata nei mesi scorsi. "Resto concentrata sulla guarigione. Come sa chiunque abbia avuto una diagnosi di cancro, ci vuole tempo per adattarsi a una nuova normalità", ha specificato la principessa del Galles. Si tratta di "una buona notizia, un ottimo presupposto, una tappa del percorso che speriamo porti alla guarigione che però ancora non è dimostrata", ha spiegato all'Adnkronos Salute Massimo Di Maio, presidente eletto Aiom (Associazione italiana di oncologia medica). Quali sono, ora, gli scenari? Ad attendereci "sarà undi-up", con "controlli clinici e strumentali necessari che la vedranno impegnata almeno 4-5 anni anche se molto dipende dal tipo di", ha detto l'esperto.