Lapresse.it - Tiktok, Cina valuta vendita asset a Musk

Lastarebbendo di venderea Elonper aggirare il bando del social media negli Stati Uniti. La notizia è stata riportata in esclusiva da Bloomberg. L’idea sembra essere quella di vendere gliamericani all’imprenditore (e futuro ministro) Usa.La questione è nata già diversi mesi fa, e laaveva dichiarato che mettere al bando il social negli Usa sarebbe stato “contrario ai principi di concorrenza“. Nel frattempo, negli scorsi giorni, la Corte Suprema Usa ha ascoltato le parti: ma secondo quanto trapelato, la Corte sarebbe propensa a confermare lo stop dinegli Stati Uniti.La legge per il blocco, sostenuto dalla Camera, era stata firmata da Joe Biden: lo stop sarebbe previsto entro il 19 gennaio. A meno che la Corte non decida diversamente.