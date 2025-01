Lopinionista.it - “Soundtrack For A Movie That Has Not Been Written Yet”, l’album dei Rikas

Essere in una band significa trasformarsi, crescere e cambiare costantemente. Tuttavia, questo nella vita reale non è sempre possibile. Questo è ciò chehanno dovuto fare per creare il loro avvincente secondo album, ‘For AHas NotYet’, in arrivo il 7 febbraio.“Abbiamo iniziato questo disco solo per divertirci, ma in realtà non è stato per niente semplice perché sono avvenuti molti cambiamenti. Abbiamo dovuto imparare ad adattarci. Questo disco è più introspettivo, riflette il periodo” afferma il chitarrista e tastierista Sasha Scherer. “Penso che molte band abbiano difficoltà a restare ferme. Quando smetti di andare in tour e ti trasferisci in una nuova città, ti senti perso ogni giorno. Sento che il nostro nuovo album esprime quella sensazione di andare, andare, andare” aggiunge.