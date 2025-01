Notizie.com - Scadenza assegno unico: entro quando bisogna muoversi per non perdere i soldi

alcune date andrebbero tenute a mente si rischia diil sussidio, tutti i dettagli muoviti prima che sia troppo tardi.Si torna a parlare dell’, scopriamo tutto quello che c’è da sapere per evitare spiacevoli inconvenienti. I primi pagamenti è bene saperlo stanno per arrivare, i beneficiari potrebbero ricevere il denaro tra il 15 e il 17 gennaio, mentre chi da poco ha presentato la domanda dovrà attendere la fine del mese.per non(Notizie.com)Attenzione, però, oltre queste date una è doveroso segnarla sul calendario, a breve vi diremo di quale si tratta. È importante rispettare le scadenze, così da nonil beneficio. Tutti i dettagli li troverete nel prossimo paragrafo., questa data è fondamentaleIl 28 febbraio è una data da segnare sul calendario, il motivo? I percettori dell’dovranno rinnovare il loro Isee, è bene essere puntuali per evitare spiacevoli inconvenienti.