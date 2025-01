Metropolitanmagazine.it - Roma Termini, guasto alla linea elettrica e circolazione dei treni sospesa: ritardi e cancellazioni

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Stazione didei. Secondo quanto si apprende si sarebbe verificato un problemarete nei pressi della stazione. I tecnici, tuttavia, si sono messi tempestivamente a lavoro per ripristinare la situazione e laè ripresa in modo graduale.: che succedePhoto Credits: Quotidiano Nazionale (Quotidiano.net)RischiStazione diin seguito a un problema. Dalle ore 18:10 circa, infatti, taleha determinato la sospensione delladei. Come riportato dall’ANSA, Fs ha informato in merito:“Laferroviaria è in graduale ripresa nella stazione didopo la disconnessione degli impianti che gestiscono la