Nuovo liceo Tred Malpighi Scientifico: "Una formazione completa"

Bologna, 14 gennaio 2025 – Marco Ferrari, preside del, presenta, venerdì pomeriggio, ildelle scienze applicate, che rappresenta un’avanguardia dell’innovazione didattica in Italia, coniugando in maniera integrata le discipline scientifiche e umanistiche, offrendo agli studenti unae competitiva, in linea con le esigenze del mondo universitario e del mercato del lavoro. L’appuntamento è in programma dalle 15 alle 18. Al centro del progetto didattico si trova un approccio integrato di didattica delle scienze e dell’informatica, basato su sperimentazione e interdisciplinarità. Un pomeriggio a settimana è dedicato ai workshop Steam, che includono approfondimenti tenuti da esperti di aziende e università sul digitale e sulla sostenibilità (da cui l’acronimo, TRansizione Ecologico Digitale), tematiche cruciali che dimostrano la rilevanza dello studio liceale per affrontare le sfide del futuro.