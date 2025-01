Unlimitednews.it - Nuova Casa della scherma a Riccione, Azzi “Svolta storica”

(ITALPRESS) – La giunta comunale diha dato il via libera alla realizzazione del nuovo Centro tecnico federale nazionale, un progetto strategico destinato a trasformare la città in un punto di riferimento per questa disciplina sportiva a livello nazionale. La Federazione Italianasarà il soggetto attuatore dell’iniziativa, occupandosi interamenteprogettazione e costruzione dell’impianto, che sorgerà nelle vicinanze del palazzetto Play Hall. “Questo intervento rappresenta un’opportunità significativa per il territorio, non solo in termini di sviluppo infrastrutturale, ma anche per il suo impatto positivo sul turismo e sulla comunità locale – sottolinea una notaFis -. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle priorità delineate dal Documento unico di programmazione 2025-2027, approvato dal consiglio comunale, che punta alla riqualificazione e al potenziamento dell’impiantistica sportiva cittadina.