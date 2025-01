Lanazione.it - Nidi gratis, la regione Liguria annuncia una nuova edizione

Genova, 14 gennaio 2025 –promuoverà unadella misura ''. L’hato questa mattina l’assessore alla Scuola e alla Tutela dell’infanzia Simona Ferro, rispondendo a un'interrogazione in consiglio regionale. Il bando, che permette di ottenere un rimborso delle spese di iscrizione dei figli ai servizi educativi per la prima infanzia (d’infanzia, centri bambini e bambine, servizi educativi domiciliari, sezioni primavera), aprirà anche per l’anno scolastico 2024/2025, con la stessa formula della retroattività prevista per l’anno scolastico 2023/2024. “La scorsadiè stata una vera sperimentazione ma soprattutto un grande successo e la riproporremo – spiega Ferro – . I voucher, che saranno erogati con con risorse Fse, ci permettono di supportare le famiglie a reddito medio/basso abbattendo i costi di frequenza ai servizi socioeducativi per la prima infanzia.