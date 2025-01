Ilfattoquotidiano.it - Ministro Schillaci, è sicuro di alleggerire il lavoro degli ospedali con le case di comunità?

Gliin Cina sembrerebbero nuovamente al collasso per un nuovo virus. Noi cosa abbiamo fatto in questi cinque anni per migliorare la risposta ad un nuovo agente patogeno Secondo me nulla. Ancora oggi ildella Salute, Orazio, dice che ledialleggeriranno il. Ma èdi quello che dice?Analizziamo insieme le parole con quel sistema di analisi logica che ci hanno insegnato a scuola. “Le strutture territoriali sono fondamentali. Il cittadino troverà nelledil’assistenza necessaria a bisogni di salute che non necessitano dell’ospedale. Neglidisaranno presi in carico i pazienti dimessi dall’ospedale ma non ancora pronti per il ritorno a casa. È evidente come questo sistema serva a evitare il sovraccarico negli”.