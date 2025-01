Tpi.it - Mechanic Resurrection: tutto quello che c’è da sapere sul film

: trama, cast e streaming delsu Italia 1Questa sera, martedì 14 gennaio 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ondathriller del 2016 diretto da Dennis Gansel e interpretato da Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones e Michelle Yeoh. Si tratta del sequel di Professione assassino. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaDopo aver finto la propria morte, l’esperto e meticoloso sicario Arthur Bishop vive tranquillamente a Rio de Janeiro sotto il nome di Otto Santos. Qui viene rintracciato da una donna che lo minaccia a nome del suo capo. Per continuare a essere libero Bishop deve uccidere tre persone, simulando altrettanti incidenti. Sentendosi alle strette, in una situazione poco chiara e con l’incognita di come siano potuti risalire alla sua nuova vita, Bishop scatta una foto alla donna, fa fuori i suoi scagnozzi e si dà alla fuga.