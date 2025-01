Oasport.it - LIVE Nardi-Diallo 7-6, 6-7, 5-4, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’azzurro serve per andare 2 set a 1

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4 Rimonta e resta in scia il canadese.40-30 Prima vincente. Ribalta la situazione.30-30 Esce il dritto anomalo del pesarese.15-30 Ace (7°).0-30 Largo il rovescio del canadese.0-15 In rete la difesa di dritto di.5-3 Tiene ancora la battutae si porta a 4 punti dal vantaggio!40-15 Mamma mia, centesimo gratuito del match. Non risponde sulla seconda di dritto.30-15 Slice che dà il punto al pesarese!15-15 Gratuito di dritto di. Il 99° gratuito del match, totale! Partita classica di uno Slam.15-0 Gratuito di rovescio!4-3 Resta in scia pericolosamentenel 3° set.40-15 Lungo il cross di dritto di.30-15 Slice a segno.15-15 Doppio fallo (6°).15-0 Prima vincente.4-2 Si gira di dritto il canadese, lascia una prateria a Luca che non si fa pregare con il cross! Da 0-30, altro mattoncino!40-30 Gratuito di dritto!30-30 Seconda in kick e rovescio lungoriga!15-30 Sul nastro il rovescio in palleggio del canadese.