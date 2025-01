Lanazione.it - Leonardo e Mbda, due giorni di sciopero

La Spezia, 14 gennaio 2025 – Duedinegli stabilimenti(ex Oto Melara) edella Spezia. La protesta scatta a seguito della rottura del tavolo di trattativa di rinnovo del contratto collettivo nazionale Federmeccanica-Assistal. Ad annunciare le giornate dile segreterie provinciali di Fim, Fiom e Uilm, che incroceranno le braccia per 4 ore lunedì 13 gennaio e mercoledì 15 gennaio. "Fondamentale continuare a manifestare con forza la ferma volontà di rivendicare un rinnovo contrattuale che le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici reputano doveroso, per aumentare salario, tutele, diritti e ridurre l'orario di lavoro", dichiarano i sindacati spezzini in una nota. "Si riavvii al più presto il confronto e inizi una vera trattativa, partendo dalla piattaforma rivendicativa Fim, Fiom e Uilm, votata da oltre il 98% delle metalmeccaniche e dei metalmeccanici di tutta Italia - chiedono le sigle -.