Ilgiorno.it - La marcia dei sindaci tra Castiraga Vidardo e Sant'Angelo Lodigiano contro il super inceneritore

(Lodi), 14 gennaio 2025- La lottal’ampliamento dell’disi intensifica e si trasforma in unadi protesta. L’hanno organizzata il sindaco del paese interessato, Emma Perfetti e il collega primo cittadino della confinante, Cristiano Devecchi. Politici che possono contare sul sostegno del Coordinamento provinciale per il no all’(Ambiente, Legambiente, WWf, Umanità Lodigiana, Fiab, Picchio Verde, 5R zero sprechi, Zero Waste Italy, Centro ricerche ornitologiche). La richiesta depositata dal Gruppo Itelyum il 18 maggio 2024 e che ha scatenato un crescendo di proteste a 360 gradi, prevede l’ampliamento delle lavorazioni di rifiuti, dalle attuali 35mila tonnellate annue fino a 154mila.