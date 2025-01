Terzotemponapoli.com - Kvaratskhelia, le alternative non mancano

Peral PSG ormai è solo questione di giorni, in casa Napoli si è già aperto il capitolo sul suo sostituto. Così Sportmediaset oggi. L’identikit che Antonio Conte ha in mente è chiaro, anzi chiarissimo, e porta dritto a Manchester, sponda United, dove gli azzurri hanno già pescato bene in estate con McTominay: il prescelto dell’allenatore salentino è Alejandro Garnacho, classe 2004 spagnolo naturalizzato argentino che proprio con l’Albiceleste ha recentemente vinto la Copa America., il sostituto giungerà da Manchester?Tra il dire e il fare c’è però di mezzo al mare e la prima richiesta dei Red Devils ha un po’ gelato sia De Laurentiis che Manna: 70 milioni di euro, anche se c’è chi dice che i milioni sarebbero addirittura 80. In entrambi i casi per arrivare a Garnacho servirebbe un forte sconto del club inglese, conscio del maxi-incasso che il Napoli riceverà dalla cessione di Kvara e che quindi spinge anche su questo aspetto.