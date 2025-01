Thesocialpost.it - Incendio agli Spedali civili di Brescia: grave un paziente, reparto chiuso

Unè scoppiato nella notte di lunedì neldi terza medicina deglidi, causando gravi conseguenze. Una persona ha riportato ustioni importanti ed è stata trasferita in terapia intensiva, mentre altre 27 persone sono sotto osservazione per accertamenti medici.Il rogo ha portato alla chiusura temporanea delinteressato, con il personale impegnato a garantire la sicurezza degli altri pazienti. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme potrebbero essere partite da un materasso andato a fuoco, ma le cause sono ancora in fase di accertamento.Le autorità stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Nel frattempo, si attendono aggiornamenti sulle condizioni delle persone coinvolte e sull’entità dei danni.