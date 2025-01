Ilgiorno.it - Inaugurato l’ambulatorio con tre medici

Leggi su Ilgiorno.it

Attivo il nuovo poliambulatorio medico, la struttura prevede anche la presenza di un’infermiera e di una segretaria per garantire un supporto efficiente ai pazienti. Si trova a fianco della farmacia comunale di via Leonardo da Vinci, nei locali di proprietà di Gaia servizi e ristrutturati dalla società con il proprio personale interno e i primi treoperativi nei locali sono la dottoressa Laura Cervi, la dottoressa Chiara Pappalardo e il dottore Andrea Cuzzolin. "Una promessa mantenuta che abbiamo anticipato già prima delle vacanze e che ora si realizza come contributo importante della nostra amministrazione a cercare una soluzione al problema della carenza didi base. Ringrazio Gaia per lo sforzo fatto e per l’attenzione con cui ha seguito questo progetto", spiega il sindaco di Bollate Francesco Vassallo.