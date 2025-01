Superguidatv.it - Imma Tataranni 4: “Pietro e Imma si allontaneranno”, le anticipazioni sulla trama

Leggi su Superguidatv.it

Sono terminate da poco le riprese della quarta stagione di-Sostituto procuratore, sempre a Matera, dove erano state girate e ambientate le prime tre. Vanessa Scalera, protagonista della serie, si è fatta apprezzare dal pubblico televisivo per aver portato sul piccolo schermo un personaggio diverso dagli altri a cui siamo stati abituati. Dissacrante, ironica ma anche spigolosa,ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori che si chiedono cosa vedranno nei nuovi episodi. Quali saranno gli sviluppi della quarta stagione?4, leLa terza stagione si è conclusa lasciando aperti tanti interrogativi. Uno tra tutti quello che riguarda la situazione amorosa di. Eh sì perché se è vero che, suo marito, l’ha tradita è pur vero che lei non è rimasta con le mani in mano.