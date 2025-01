Ilgiorno.it - Il dono del poeta cancellatore: "Io, nato meneghino in Sicilia. Questa era la nostra America"

NoLo, ossia "a Nord di Loreto". Quartiere centrale nella riflessione urbana sul potenziale della cultura. La sua giovane, fiorente identità si svela in via Martiri Oscuri, "a casa dell’artista". Dove anche il fruttarolo ti indica l’abitazione-studio dell’ottantasettenne Emilio Isgrò. Siculomilanese, maestro, inestricabilmente? "Ho due mamme. Appartengo a quella stirpe dini che nascono milanesi nel cuore". Pioveva quando lasciò Barcellona Pozzo di Gotto, e il salotto delle signorine Pirandello. "Quando arrivai nel ‘56 con la Freccia del Sud, treno degli emigranti, dalla provincia di Messina, Milano era vista come un’italiana. Vi si potevano trovare anche i soldi per strada, forse". Certamente, il lavoro. "Se bussavi tutti aprivano. Senza farti diventare servo, anzi ti chiedevano di essere creativo".