Ilrestodelcarlino.it - Il Cesena non sa più pungere. Non buca la rete da 425 minuti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nel processo involutivo come risultati, prestazioni e atteggiamento di unche non vince dal 14 dicembre scorso (2-1 al Cosenza), ma nonostante tutto è al decimo posto in campionato, in zona tranquillità, emerge un dato preoccupante: i bianconeri non vanno in gol da 425, ossia dal 57’ della gara contro i calabresi, quando Tommaso Berti raddoppiò ladi Tavsan. Un numero che comprende i 90canonici delle ultime quattro gare, i 33 del successo sui rossoblù e i complessivi 32 di recupero concessi nei primi e nei secondi tempi. Ilnon segna più o meglio si è bloccato brutalmente considerando che nonostante non vada in gol da tanto tempo, con 27 marcature all’attivo in Serie B, è alle spalle come realizzazioni solo delle prime quattro in classifica, ossia Sassuolo (45 reti), Pisa (36), Spezia (30) e Cremonese (29).