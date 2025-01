Ilfattoquotidiano.it - “I giovani che fumano guadagnano di meno”: la scoperta nel nuovo studio

Fumare non solo fa male alla salute, ma anche al portafogli. Unocondotto dalla Jyväskylä University School of Business and Economics, in Finlandia, ha scoperto che il fumo ha un effetto negativo sui guadagni tra i lavoratori più, specialmente se hanno un’istruzione più bassa. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Nicotine & Tobacco Research.Gli effetti negativi del fumo sulla salute sono ben noti. Le evidenze scientifiche mostrano che fumare aumenta il rischio di sviluppare vari tumori, problemi respiratori e malattie cardiovascolari, con circa il 14% di tutti i decessi nel 2019 attribuiti al fumo. Nonostante i tassi di fumo siano in calo dagli anni ’90, nel 2019, il 18% delle donne e il 27% degli uomini nei paesi ad alto redditoancora. Il fumo di tabacco è stato anche associato a un ridotto successo nel mercato del lavoro, potenzialmente a causa del suo impatto negativo sulla produttività, specialmente in lavori fisicamente impegnativi, poiché questa abitudine influisce negativamente sulla forma fisica e sulle prestazioni.