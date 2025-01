Panorama.it - Gentiloni sbarca su «Repubblica» per dichiarare la guerra a Musk

In attesa di trovare l’ufficio che gli spetterà all’Onu nel ruolo di co-presidente del gruppo sul debito (di cui l’ex premier è molto esperto) e l’Agenda green 2030, Paoloè riuscito a trovare una occupazione. Per carità, saltuaria e non a tempo indeterminato. Ha iniziato la collaborazione con La, il quotidiano del gruppo Gedi di John Elkann. Forse perché è stato fino a poche settimane fa Commissario Ue all’Economia, ha scavalcato una buona fetta di collaboratori in attesa e ha trovato subito spazio in prima pagina.A dimostrare il distacco che l’ex Commissario ha sempre mantenuto con la sua famiglia d’origine (il Pd) e i gruppi industriali come Stellantis che (prima di schiantarsi contro il fallimento delle logiche green) hanno ampiamente beneficiato delle politiche di Bruxelles e del relativo fiume di incentivi.