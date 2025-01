Lettera43.it - Corea del Sud, mandato d’arresto per il presidente Yoon: via libera al secondo tentativo

Leggi su Lettera43.it

Nella giornata del 15 gennaio le autorità sudne tenteranno nuovamente di eseguire ilcontro. Dopo un primoche aveva portato a tensioni tra polizia e unità di sicurezza presidenziale, l’accesso alla residenza diè stato autorizzato. Il 55mo Gruppo di sicurezza presidenziale dell’Esercito, che risponde al Servizio di sicurezza presidenziale, ha comunicato che non ostacolerà l’operazione. Su richiesta dell’Ufficio di indagine sulla corruzione per funzionari di alto rango, l’ingresso sarà consentito agli investigatori, alla polizia e al ministero della Difesa.Manifestanti a Seul (Getty).Il processo di impeachment per: le prossime udienzeÈ iniziato il 14 gennaio a Seul il processo di impeachment contro ilsospeso delladel Sud,Suk Yeol.