Thesocialpost.it - Condannato Riccardo Bossi, figlio del Senatur: prese il Reddito di Cittadinanza senza averne diritto

Leggi su Thesocialpost.it

, primogenito di Umberto, fondatore della Lega, è statoin primo grado a due anni e sei mesi per aver percepito indebitamente ildi. La sentenza è stata pronunciata oggi dal Gup del Tribunale di Busto Arsizio (Varese), Veronica Giacoia.Il caso e la condannaSecondo l’accusa,Jr avrebbe ricevuto il sussidio tra il 2020 e il 2023ntando false dichiarazioni. Il pubblico ministero Nadia Calcaterra, che ha coordinato le indagini, aveva richiesto una pena di due anni e quattro mesi, ma il giudice ha inflitto una condanna leggermente superiore. Oltre alla pena detentiva, il giudice ha disposto una provvisionale di 15mila euro da corrispondere all’Inps.I dettagli della frodeLe indagini hanno rivelato cheha percepito 280 euro al mese per 43 mensilità, per un totale di 12.