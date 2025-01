Lettera43.it - Caso Abedini, la reazione Usa al rilascio: «Delusi dall’Italia»

Gli Stati Uniti hanno espresso una «profondaone» in merito alla decisione dell’Italia di revocare l’arresto provvisorio di MohammadNajafabadi, l’ingegnere accusato da Washington di attività terroristiche e di aver contribuito allo sviluppo del programma iraniano di droni. Il dipartimento di Giustizia americano ha dichiarato a Repubblica che gli Usa «non abbandoneranno i loro sforzi per portarlo davanti alla giustizia», ricordando come l’uomo è accusato di aver «complottato per ottenere tecnologia sensibile destinata al programma di droni iraniani e di aver sostenuto le attività terroristiche del Corpo delle Guardie rivoluzionarie».Il dipartimento di Stato Usa: « Rimaniamo profondamente preoccupati per la proliferazione da parte dell’Iran di veicoli aerei senza pilota»Anche il dipartimento di Stato americano ha manifestato preoccupazione per il comportamento dell’Italia, accusandola di essersi piegata al ricatto di Teheran.