Carbone vegetale | benefici e proprietà per il benessere della pelle

Life&People.it Negli ultimi anni, ilè sempre più impiegato nel mondobellezza, tanto da essere diventato un ingrediente chiave nei prodotti per la skincare. La sua fama è dovuta alle sue straordinariepurificanti e detox. Utilizzato fin dall’antichità, già nel 1500, ilera apprezzato per la sua capacità di assorbire tossine e batteri. Le sue origini risalgono a tempi ancora più remoti, quando gli Egizi e i medici cinesi lo chiamavano “diamante nero” per i suoi numerosi effetti positivi sulla salute. Oggi, questa sostanza naturale è un vero e proprio alleato per chi desidera avere unasana e luminosa. Esaminiamone insieme i.Cos’è, come si ottiene e come agisce il?Ilsi ottiene dalla combustione di materiali vegetali, come legno o gusci di noci di cocco, in condizioni di alta temperatura e bassa ossigenazione.