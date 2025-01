Anteprima24.it - Biancolino: “Rammarico per il pareggio, ma prova di carattere”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Usciamo ancora una volta con l’amaro in bocca. Alla ripresa analizzeremo la gara con i ragazzi il gol preso, ma oggi ho visto una squadra con voglia di vincere e con la testa di far bene”. Parla così Raffaele, dopo ilmaturato contro l’Audace Cerignola. “E’ uningiusto – sottolinea il tecnico – La partita è stata fatta come si deve. Volevano vincere. Peccato che ogni volta stiamo qui a recriminare degli episodi”.Il tecnico parla anche sull’emergenza a centrocampo: “Devo fare i complimenti a chi ha giocato. Un peccato per quello che ho visto in campo, ma dobbiamo ripartire da questa cattiveria. D’Ausilio? Era arrabbiato per l’infortunio, ma potrebbe qualcosa di meno preoccupante rispetto a quanto immagina. Valuteremo. Panico? Mi è piaciuto l’impatto, ma il discorso vale per tutti.