Movieplayer.it - Affari Tuoi: chi è Alec Magni Baraldi, il "sosia" di Stefano De Martino che sogna la tv

Leggi su Movieplayer.it

In poco tempo è diventato uno dei "pacchisti" più amati e chiacchierati dei social. Conosciamo meglioche ha terminato la sua partecipazione al programma diè ormai un fenomeno, tanto in TV quanto sui social. Lo dimostra (anche) il successo che sta avendo. Dal mese di dicembre è stato uno dei "pacchisti", terminando poi il suo percorso nella puntata di domenica 12 gennaio. Ma come mai il giovane che ha rappresentato l'Emilia-Romagna ha avuto un tale riscontro da parte del pubblico? Chi è, il "" dideLa sua biografia parla chiaro. Nasce a Castelvetro nel 2000. Ha 24 anni ed è un atleta. Laureato in Biologia, attualmente sta proseguendo gli studi in Biotecnologie. Nel tempo libero .