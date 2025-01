Lapresse.it - Usa: giudice dà ok a pubblicazione rapporto su Trump per fatti 6 gennaio

Washington (Usa), 13 gen. (LaPresse) – Lafederale Aileen Cannon ha annunciato che non bloccherà ladeldel procuratire speciale Jack Smith sui tentativi di Donalddi sovvertire l’esito delle elezioni del 2020, compreso l’assalto al Congresso e la tentata insurrezione del 62021. Laha invece fissato per il 17una nuova udienza per stabilire se rendere pubblico o meno ildi Smith riguardante la gestione da parte didei documenti riservati della Casa Bianca sequestrati nel suo resort di Mar-a-Lago.