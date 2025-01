Ilrestodelcarlino.it - Una modenese nell’inferno della California: “Fiamme indomabili, stiamo vivendo un dramma”

Modena, 13 gennaio 2025 – Danni per miliardi di euro, oltre duecentomila evacuati e sciacalli travestiti da pompieri, oltre a piromani arrestati in flagranza. È una situazione apocalittica quella che stannoda giorni i cittadini di Los Angeles e, in particolare,zona di Pacific Palisades, Malibù, Altadina e Pasadina. Da giorni ci sono zone rimaste completamente senza luce e senz’acqua e non potabile poiché contaminata: diversi i quartieri evacuati anche in queste ore. Tra i cittadini che risiedono in quella zona c’è anche laFederica Reggiani che da anni vive ininsieme al compagno. “La situazione qui ètica – racconta – Siamo chiusi in casa dal 7 gennaio, quando è iniziato il primo fuoco, al mattino con un vento fortissimo, del Santa Ana Winds, che ha raggiunto picchi di cento chilometri orari.