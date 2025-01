Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 13-01-2025 ore 13:10

dailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio stazione ferroviaria sospesa sulle Vigne Milano Genova Milano Venezia Milano Bologna per Verifiche Tecniche alla linea elettrica nel nodo di Milano i treni registrano ritardi e cancellazioni la circolazione sulla linea Milano a Torino in Corso l’intervento di tecnici informazioni sulla circolazione sui siti web di Trenitalia delle imprese ferroviarie Trenitalia invita a riprogrammare gli spostamenti e a non usare oggi i treni il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto una conversazione telefonica con il presidente degli Stati Uniti d’America Joe biden al quella voluta anzitutto esprimere i sentimenti di solidarietà sui personaggi del Governo italiano per le terribili devastazioni causate dagli incendi in California lo fai sapere Palazzo Chigi in una nota nel corso del colloquio prosegue il comunicato di il Presidente del Consiglio ha trasmesso al presidente biden nel profondo ringraziamento di apprezzamento per la straordinaria collaborazione intrattenuta nel quadro delle eccezionali relazioni bilaterali e tutti i temi politica internazionale come confermato anche nell’ambito della Presidenza italiana del G7 Donald Trump è stato condannato nel caso del pagamento l’ex pornostar Stormy Daniels non ce l’ha deciso il giudice precisando che al presidente eletto non tra combinata neanche una multa la condanna comunque macchia la fedina penale Penale del fai con la decisione di non combinare alcune appena stata determinata dal suo imminente ritorno alla Casa Bianca a spiegarlo stesso giudice che ha sottolineato sono tanti cittadini di questa nazione a decidere che lei debba godere i protezioni come la clausola di supremazia presidenziale Il presidente è eletto Buona fortuna per il secondo mandato gli incendi che hanno devastato l’aria di Los Angeles Hanno bruciato almeno edifici altre strutture i danni stimati vanno dai 135 ai 150 miliardi di dollari almeno 180000 persone sono state sottoposte a ordine di evacuazione riferiscono gli americani l’incendio Hanno bruciato un’area di circa 117 km quadrati più o meno la dimensione di San Francisco tutte le scuole del distretto scolastico di Los Angeles Che secondo più grande della nazione erano chiuse a causa del fumo che aleggia sulle città e delle cenere che piove in alcune parti un sospetto pine stato consegnato la pulizia dei residenti Intanto il bilancio totale dei droni ad almeno 10 morti è destinato a peggiorare il sindaco di proteina ha vinto ricordo ha detto Stiamo iniziando a vedere gente che torna alle proprie case in quelle zone per passi ma bisogna aspettare che l’ordine Venga tolto i carabinieri hanno arrestato e posto ai domiciliari un 36enne una 44enne entrambi della provincia di Catania responsabili di truffa i due sono accusati di aver girato un anziano Mistretta provincia di Messina nel maggio dello scorso anno la vittima era stata contattata su telefono fisso da una persona che è presentata siccome maresciallo dei carabinieri le aveva comunicato che il figlio si trovava in diretto presso una caserma dell’arma poiché era stato responsabile di un incidente stradale e che per la sua Liberazione occorre un’ingente somma di denaro spaventata è occupata la donna aveva consegnato tutti i preziosi custoditi in casa per un valore di oltre €50000 un uomo poi identificato in uno degli indagati che dopo circa 30 minuti si è rappresentata la sua abitazione fingendosi come appartenente allarma da quanto appurato nelle indagini 2 dopo il furto si sarebbero quindi allontanato immediatamente con autovettura poi risultata noleggiata ma sono stati poi rintracciati ed è tutto buon proseguo di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa