Ilfattoquotidiano.it - Uccise a fucilate la compagna e la figlia di lei. Condanna a 30 anni e non all’ergastolo: “Motivi del gesto umanamente comprensibili”

Lo hannoto a 30e non, come richiesto dalla Procura, per avere ucciso ala moglie Gabriela Trandafir, 47, e ladella donna, Renata, 22enne, a Cavazzona di Castelfranco Emilia. E i giudici della Corte di Assise di Modena, nel motivare perché considera le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti per Salvatore Montefusco, scrive che l’uomo, “arrivato incensurato a 70, non avrebbe mai perpetrato delitti di così rilevante gravità se non spinto dalle nefaste dinamiche familiari che si erano col tempo innescate”. Dunque la pena dei 30è stata decisa anche in ragione “dellatà umana deiche hanno spinto l’autore a commettere il fatto reato”. Ma le motivazioni sono state aspramente contestate dai parenti delle due donne, che esprimono “forte incredulità” per la decisione dei giudici.