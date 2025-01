Sport.quotidiano.net - Tris grigiorosso allo Stirpe. Ecco la vera Cremonese. Frosinone spazzato via

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Mariachiara RossiQuarto posto consolidato con vista sui playoff. Laespugna lodigrazie alle firme di tre suoi tenori: Ceccherini, Bonazzoli e Collocolo. Lo fa come non era mai successo in stagione: convincendo per tutti i 99’ minuti di gara e senza mai dare un briciolo di speranza agli avversari. Il bottino sul piano dei numeri racconta di un periodo più che positivo: cinque risultati utili consecutivi e quattro clean sheet in trasferta. "Volevamo chiudere con la porta inviolata, potevamo fare altri gol, ma va benissimo così. Mi è piaciuto il fatto che volevamo aggredire la partita, il risultato è ottimo e non era scontato" sentenzia a fine partita Stroppa, consapevole che è necessario sempre tenere alta l’asticella dopo gli alti e bassi di inizio campionato.